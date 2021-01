Rodeln: Egle bei EM in Sigulda nur Neunte - Russin Iwanowa gewann

Die Individualrennen bei den Kunstbahn-Europameisterschaften der Rodler in Sigulda haben für Österreichs Team keine Medaille gebracht. Im Frauen-Einsitzer am Sonntag landete Madeleine Egle als ÖRV-Beste 0,520 Sek. hinter der nun fünffachen russischen Europameisterin Tatjana Iwanowa lediglich auf Rang neun, Lisa Schulte wurde 20. (+1,323). Am Vortag hatte es für die Doppelsitzer Thomas Steu/Lorenz Koller Rang fünf gegeben, Nico Gleirscher war im Männer-Einsitzer Achter.

Den Abschluss des EM-Wochenendes bildet die Team-Staffel (12.50 Uhr, live ORF Sport +).