Die Tirolerin Madeleine Egle hat am Samstag in Altenberg ihren ersten Podestrang im Weltcup der Kunstbahn-Rodlerinnen um eine knappe zehntel Sekunde verpasst. Die 22-Jährige wurde in der technisch schwierigen Bahn 0,291 Sekunden hinter der russischen Siegerin Tatjana Iwanowa Vierte. Auf den Plätzen landeten die Deutsche Natalie Geisenberger (+0,113) und mit Jekaterina Katnikowa eine weitere Russin (+0,200). Egles Landsfrau Lisa Schulte wurde Elfte ((+1,159).