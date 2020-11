Der Lette Einars Fogelis (60) ist am Wochenende zum neuen Präsidenten des Rodel-Weltverbandes (FIL) gewählt worden. Der bisherige FIL-Generalsekretär folgt dem 73-jährigen Deutschen Josef Fendt nach. Fendt hatte nach 26 Jahren an der Spitze nicht mehr kandidiert und wurde bei dem digital abgehaltenen Weltkongress zum Ehrenpräsidenten ernannt. Die 52. Rennrodel-Weltmeisterschaften auf der Kunstbahn 2024 wurden an Altenberg vergeben.