Rodeln: Lettin Vitola gewann Weltcup-Finale - Schulte Siebente

Madeleine Egle in Gesamtwertung der klassischen Rennen Dritte

Die Lettin Elina Ieva Vitola hat am Sonntag beim Finale des Rodel-Weltcups in St. Moritz ihren Premierensieg gefeiert. Schneefall wirkte sich in dem Natureiskanal stark aus, die Startnummern hatten große Bedeutung. Beste Österreicherin war wie zuletzt bei der WM Lisa Schulte. Nach viert- und zehntbester Laufzeit landete die Tirolerin auf dem siebenten Rang. Madeleine Egle holte trotz Rang 19 den dritten Gesamtplatz in der Wertung der klassischen Rennen.

Vitola hatte nach zwei starken Läufen 0,252 Sekunden Vorsprung auf die deutsche Weltmeisterin Julia Taubitz und 0,279 auf die Lokalmatadorin Natalie Maag. Selina Egle wurde in ihrem erst zweiten Weltcuprennen Elfte (+2,364 Sek.), ihre ältere Schwester musste jedoch auch den Bedingungen Tribut zollen. In der Gesamtwertung aus klassischen Rennen (je 2 Läufe) und Sprints (je 1 Lauf) wurde Madeleine Egle Vierte. Beide Wertungen gingen an die Deutsche Natalie Geisenberger, die zum Abschluss mit dem 13. Platz ihr bisher schlechtestes Karriere-Resultat verzeichnete.