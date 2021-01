Rodeln: Madeleine Egle erstmals am Podest - Dritte in Königssee

Tirolerin in Königssee nur von Deutschen Taubitz und Geisenberger geschlagen

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Ergänzt mit Details und Reaktion Egle ---------------------------------------------------------------------

Die Tirolerin Madeleine Egle hat es im Kunstbahn-Rodelweltcup nach fünf Top-Sechs-Ergebnissen erstmals auf das Podest geschafft. Die 22-Jährige belegte am Sonntag in Königssee Platz drei. Schneller waren bei der Generalprobe für die WM Ende Jänner nur die deutschen Lokalmatadorinnen Julia Taubitz und Natalie Geisenberger. Auf Taubitz fehlten Egle 0,368 Sekunden, Geisenberger lag nur 0,058 vor ihr.

"Ich freue mich riesig. Dreimal war es knapp, dieses Mal nicht. Königssee war die Bahn, auf der ich mein erstes großes Rennen gefahren bin, jetzt habe ich es zum ersten Mal aufs Stockerl geschafft", jubelte Egle, die zuletzt als mehrfache Vierte nur knapp an Stockerlplätzen vorbeigeschrammt war. Im Gesamtklassement ist sie vor der nächsten Station kommendes Wochenende in Sigulda hinter Geisenberger, Taubitz und deren Landsfrau Dajana Eitberger Vierte.

Zweitbeste Österreicherin in Bayern war Lisa Schulte an der 14. Stelle. Egle ging dort anschließend mit den am Vortag drittklassierten Doppelsitzern Thomas Steu/Lorenz Koller und dem Einsitzer-Vierten Nico Gleirscher auch noch in der Teamstaffel an den Start.