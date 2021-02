Rodeln: Naturbahn-WM-Bronze durch Unterberger und Doppelsitzer

Titel an Südtiroler Athleten

Rodlerin Tina Unterberger ist bei der Naturbahn-Heim-EM in Umhausen im Ötztal am Samstag zu Bronze gerast. Die 34-jährige Oberösterreicherin musste sich nur der Südtirolerin Evelin Lanthaler und Jekaterina Lawrentewa aus Russland geschlagen geben und holte so nach 2017 und 2019 bereits das dritte WM-Bronze im Einzel.

Für die zweite rot-weiß-rote Bronzemedaille am Samstag sorgten im Doppelsitzer Christoph Regensburger und Dominik Holzknecht. Der Sieg ging an Patrick Pigneter/Florian Clara aus Südtirol vor ihren Landsleuten Patrick und Matthias Lambacher. Mit Fabian und Simon Achenrainer wurden zwei weitere Österreicher Vierte.

Am Sonntag stehen im Ötztal noch Männer- und Teambewerb an.