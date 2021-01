Rodeln: Nico Gleirscher in Königssee als 4. knapp am Podest vorbei

Doppelsitzer Steu/Koller Dritte

Weltcup-Saisondominator Felix Loch hat seine Klasse bei der WM-Generalprobe in Königssee erneut unter Beweis gestellt. Der deutsche Gesamtleader setzte sich am Samstag 0,285 Sekunden vor dem Russen Roman Repilow bzw. 0,701 vor seinem Landsmann Johannes Ludwig durch. Nico Gleirscher verpasste als Vierter (+0,736) das Podest nach einer Steigerung im zweiten Lauf knapp. Auch Jonas Müller als Sechster und Wolfgang Kindl als Achter schafften den Sprung in die Top-Ten.

Bei den Doppelsitzern holte Österreichs Verband dank Thomas Steu/Lorenz Koller Rang drei. Nach drei Siegen und zwei zweiten Plätzen musste das rot-weiß-rote Duo diesmal den Deutschen Toni Eggert/Sascha Benecken bzw. Tobias Wendl/Tobias Arlt den Vortritt lassen, verteidigten aber die Weltcupführung. Mit Yannick Müller/Armin Frauscher landete ein zweiter ÖRV-Schlitten in den Top 4.

Am Sonntag gehen noch der Frauen-Bewerb (9.20 Uhr) und die Teamstaffel (12.40) in Szene. Bevor der Tross von 29. bis 31. Jänner für die WM zurück an den Königssee kehrt, stehen noch Weltcups in Sigulda, Oberhof und Igls an.