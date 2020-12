Rodeln: ÖRV-Team will starkem Heimauftakt in Altenberg nachlegen

Das österreichische Rodelteam will den Schwung des sehr erfolgreichen Weltcup-Heimauftakts mit zwei Siegen und vier weiteren Podestplätzen nach Altenberg mitnehmen. Die deutsche Bahn gehört anders als die Heimstrecke in Igls zu den anspruchsvollsten. Thomas Steu/Lorenz Koller sind dort aber seit zwei Jahren ungeschlagen und Olympiasieger David Gleirscher jubelte im Vorjahr in Sachsen über seinen ersten Weltcup-Erfolg.

"So lässig Igls für uns auch war, das vergangene Wochenende zählt nicht mehr, die Karten werden neu gemischt, es geht wieder bei null los. Altenberg liegt uns, wir fahren das Set-up mit dem wir im Vorjahr gewonnen haben und wollen wieder vorne mitmischen", betonte Innsbruck-Sieger Steu vor dem Doppelsitzer-Rennen am Samstag.

Gleirscher hat zwar die Vorbereitungswoche in Altenberg wegen seines Olympiabahntests in China versäumt, will die Deutschen um Felix Loch aber trotzdem "mehr ärgern, in Igls haben wir ihm es leider viel zu leicht gemacht", so der beim Heimweltcup viertplatzierte Tiroler.