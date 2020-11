Rodeln: Österreichs Team beim Igls-Weltcup geschlossen qualifiziert

Niemand blieb im Nationencup hängen - Zwölf ÖRV-Schlitten am Start

Österreichs Nationalteam der Kunstbahn-Rodler nimmt am Wochenende in voller Stärke und damit insgesamt zwölf Schlitten am Weltcup-Auftakt in Igls teil. Nur David Gleirscher, Jonas Müller, Reinhard Egger und Madeleine Egle hatten ihren Startplatz aufgrund der Gesetztenlisten fix, diese werden aus den jüngsten drei Weltcups erstellt. Der Rest des Teams musste am Freitag in den Nationencup, und alle schafften die Qualifikation.

Ebenfalls auf der Heimbahn mit dabei sind Nico Gleirscher und Wolfgang Kindl im Herren-Einsitzer, Lisa Schulte, Hannah Prock und die 16-jährige Weltcup-Debütantin Barbara Allmaier wie auch die Doppelsitzer Thomas Steu/Lorenz Koller, Yannick Müller/Armin Frauscher und Juri Gatt/Riccardo Schöpf. Gleirscher sowie Steu/Koller qualifizierten sich mit Bestzeit.