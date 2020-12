Das Weltcupfinale im Kunstbahn-Rodeln geht Anfang Februar in St. Moritz in Szene. Die Schweizer übernehmen die Austragung von Peking, das die vom 19. bis 21. Februar geplanten Bewerbe auf der neuen Olympiabahn aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt hatte. In der Natureisbahn von St. Moritz wird der Weltcup vom 4. bis 6. Februar erstmals seit neun Jahren wieder zu Gast sein, wie der Internationale Rodel-Verband (FIL) am Freitag bekanntgab.