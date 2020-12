Rodeln: Steu/Koller bei deutschem Doppelsieg in Winterberg Siebente

ÖRV-Duo behielt vor Sprint am Sonntag Weltcupführung

Für die erfolgsverwöhnten österreichischen Doppelsitzer im Weltcup der Kunstbahn-Rodler hat es am Samstag in Winterberg zu keinem Podestplatz gereicht. Die dreifachen Saisonsieger Thomas Steu/Lorenz Koller hielten den Schaden nach einem verpatzten ersten Heat mit Laufbestzeit aber in Grenzen, sie wurden Siebente (+0,428). Tobias Wendl/Tobias Arlt gewannen vor ihren deutschen Landsmännern Toni Eggert/Sascha Benecken (+0,040). Steu/Koller bleiben Weltcup-Führende.

Diese Position verteidigen sie am Sonntag im Sprint, für den sich auch Yannick Müller/Armin Frauscher als Tages-14. qualifiziert haben. Die dafür erforderlichen Top 15 knapp verpasst hat mit Juri Gatt/Riccardo Schöpf der dritte ÖRV-Schlitten als 16. Das Frauen-Rennen in Winterberg ist für 11.50 Uhr angesetzt (live ORF Sport +).