Rodeln: Steu/Koller greifen bei Weltcupfinale nach 3. Kristallkugel

ÖRV-Duo in klassischer Disziplin in Führung - Egle kann als erste Österreicherin seit 20 Jahren Rang drei im Gesamtweltcup schaffen

Thomas Steu und Lorenz Koller fahren beim Weltcup-Finale der Kunstbahnrodler am Wochenende in St. Moritz um ihre dritte Kristallkugel in dieser Saison. Die beiden 26-jährigen HLSZ-Sportler aus Vorarlberg und Tirol haben den Sieg im Gesamtweltcup längst sicher und auch schon den Sprint-Weltcup für sich entschieden. Am Samstag (8.40 Uhr) wollen sie sich auch noch die kleine Kristallkugel in der klassischen Disziplin holen.

Die Chancen stehen gut. Steu/Koller gehen mit 52 Punkten Vorsprung auf die Deutschen Toni Eggert und Sascha Benecken ins Rennen.

Madeleine Egle peilt in der Gesamtwertung einen Platz auf dem Stockerl an, was seit 20 Jahren keiner ÖRV-Rodlerin mehr gelungen ist. Die 22-jährige Tirolerin hat vor ihrem abschließenden Bewerb am Sonntag (10.05 Uhr) zwölf Zähler Rückstand auf die drittplatzierte Deutsche Dajana Eitberger. Zuletzt hatte Angelika Neuner in der Saison 2000/01 Rang drei im Gesamtweltcup geschafft.