Rodeln: Thomas Kammerlander bei Heim-WM um ersten Titel

Umhausen nach 2011 erneut WM-Schauplatz - Ex-Champion Gerald Kammerlander hofft als ÖRV-Sportdirektor auf drei Medaillen

Nach vier Triumphen im Gesamt-Weltcup der Naturbahnrodler und einigen EM-Titeln setzt Thomas Kammerlander zum großen Coup an. Der 30-Jährige will seine Karriere bei der Heim-WM vom 5. bis 7. Februar in Umhausen im Tiroler Ötztal mit dem Titel krönen. Bei der WM 2011 an gleicher Stelle hatte sein Bruder Gerald Gold geholt. Als nunmehriger ÖRV-Sportdirektor hofft dieser nun auf drei Medaillen. "Eine davon sollte aus Gold sein", sagte Gerald Kammerlander.

Die Weltmeisterschaften auf der 955 Meter langen Grantaubahn, an der er aufgewachsen sei, wären der Höhepunkt in 25 Jahren Naturbahn-Rennsport, sagte Thomas Kammerlander bei einem Online-Pressetermin am Mittwoch. "Heuer ist es mein Ziel, Weltmeister zu werden. Der Titel fehlt mir noch, und ich möchte mich damit auch bei den Arbeitern an der Bahn bedanken, die mit Herzblut dabei sind", erklärte der Jungvater, der den Saisonauftakt im Weltcup wegen einer Corona-Infektion verpasst hatte.

Die Konkurrenz des Lokalmatadors kommt mit Michael Scheikl auch aus dem eigenen Lager, vor allem aber aus Italien sowie aus Russland und Deutschland. Der Südtiroler Alex Gruber ist Titelverteidiger, Patrick Pigneter hält den Bahnrekord in Umhausen. Pigneter zählt mit Florian Clara auch im Doppelsitzer zu den Favoriten. Da gelten Christoph Regensburger und Dominik Holzknecht nach dem Comeback nach dreijähriger Pause als heimische Hoffnungen. Bei den Frauen ist die Südtiroler Titelverteidigerin Evelin Lanthaler erneut Favoritin, die Österreicherinnen Michelle Diepold und Tina Unterberger hoffen auf Edelmetall.