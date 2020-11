Rodeln: Weltcup 2020/21 nur in vier Ländern

Auftakt ab 27. November in Igls

Der Kunstbahn-Rodelweltcup wird in der kommenden Saison nur in vier Ländern - in Deutschland, Österreich, Lettland sowie China (Finale und Olympia-Test) - ausgetragen. Der Auftakt erfolgt vom 27. bis 29. November in Igls. 22 Nationen haben laut ÖRV-Mitteilung vom Mittwoch genannt. Wegen der Pandemie wurde von den Tiroler Veranstaltern ein ausgeklügeltes Hygienekonzept mit verschiedenen "Blasen" erarbeitet. Zuschauer werden nicht zugelassen sein.

"Wenn es keine weiteren massiven Verschärfungen gibt, sind wir gute Dinge, dass wir den Event planmäßig durchführen können", sagte ÖRV-Präsident Markus Prock. In Igls sind Bewerbe der Männer, Frauen und Doppelsitzer, sowie Team-Staffel und Sprintrennen angesetzt.

Die Bahnen in Nordamerika fehlen wegen der Coronakrise im Kalender. Die WM war von Whistler (Kanada) nach Königssee verlegt worden und soll Ende Jänner ausgetragen werden.