Rohstoffe (10.30) - Ölpreise legen erneut zu

Goldpreis etwas tiefer

Die Ölpreise haben am Donnerstagvormittag ihren jüngsten Höhenflug fortsetzen können. Nachdem die Preise in den vergangenen Handelstagen zum Teil stark gestiegen waren, ging es heute Vormittag vergleichsweise leicht nach oben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 58,83 US-Dollar und damit 0,6 Prozent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 0,4 Prozent auf 56,08 Dollar.

Ungeachtet des Gegenwinds seitens des stärkeren US-Dollar und der schwächeren Wirtschaftsdaten aus China haben die Ölpreise gestern den vierten Tag in Folge zugelegt und notieren heute Morgen bei über 56 USD je Barrel (WTI) bzw. bei rund 59 USD (Brent), kommentierten die Commerzbank-Experten. Auch von den DOE-Lagerdaten gab es eigentlich keinen Rückenwind. Vielmehr sind die Rohölbestände laut DOE in der letzten Woche wie vom Konsens erwartet um rund 1 Mio. Barrel zurückgegangen und damit nicht so stark wie man nach den API-Zahlen hätte erwarten können, hieß es weiter.

Den jüngsten Preisanstieg führen die Commerzbank-Analysten in erster Linie auf die berechtigte Hoffnung zurück, dass es der OPEC und ihrer Alliierten (OPEC+) weiterhin gelingen wird, das Angebot freiwillig einzuschränken und damit ein (künstliches) Angebotsdefizit am Ölmarkt herbeizuführen, wie die Ölminister der Produzenten-Allianz in ihrem Kommuniqué erneut betont haben.

Der Preis für OPEC-Öl ist am Mittwoch gestiegen. Wie das OPEC-Sekretariat in Wien am Donnerstag mitteilte, wurde der Preis mit 57,72 US-Dollar pro Barrel festgelegt. Zuvor lag der Preis am Dienstag bei 56,08 Dollar. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Die Feinunze Gold (31,1 Gramm) wurde am Donnerstagvormittag in London mit 1,820,91 Dollar gehandelt. Das waren etwa 0,7 Prozent weniger als am Vortag. Gegenwind kommt für den Goldpreis von einem festeren US-Dollar und steigenden Anleiherenditen, hieß es in einem aktuellen Commerzbank-Kommentar.