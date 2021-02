Rohstoffe (10.45) - Brent-Ölpreis am Vormittag fester

Goldpreis etwas schwächer

Die Ölpreise sind am Dienstagvormittag gestiegen und haben damit die Bewegung vom Wochenauftakt fortgesetzt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen 10.45 Uhr 57,02 US-Dollar. Das waren 1,19 Prozent mehr als am Montag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,15 Prozent auf 54,19 Dollar.

Für Rückenwind sorgen freundliche Aktienmärkte, Konjunkturoptimismus und die hohe Förderdisziplin der "OPEC+"-Gruppe, hieß es in einem aktuellen Commerzbank-Kommentar. Mit der stärkeren Risikofreude sank darüber hinaus die Nachfrage nach dem Dollar, was den Kurs der Weltreservewährung ergänzte ein Marktbeobachter.

Darüber hinaus stützte eine Nachfrageprognose des saudischen Ölkonzerns Saudi Aramco die Ölpreise. Die größte Erdölgesellschaft der Welt geht davon aus, dass die weltweite Nachfrage nach Rohöl noch im Verlauf des Jahres wieder das Niveau von vor der Coronakrise erreichen dürfte.

Der Preis für OPEC-Öl ist am Montag gestiegen. Wie das OPEC-Sekretariat in Wien am Dienstag mitteilte, wurde der Preis mit 55,13 US-Dollar pro Barrel festgelegt. Zuvor lag der Preis am Freitag bei 54,41 Dollar. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis gab am Dienstagvormittag etwas nach. Gegen 10.45 Uhr wurde die Feinunze (31,10 Gramm) in London um 1.848,60 Dollar (nach 1.857,42 Dollar am Montag) gehandelt.

Nachdem der Silberpreis gestern die psychologisch wichtige Marke von 30 Dollar je Feinunze kurzzeitig überschritten hat, ist er wieder gefallen und notiert heute sogar unter 28 USD. Offensichtlich erwies sich der Silbermarkt für manch einen Privatanleger schwieriger zu "knacken" als manche Aktien, hieß es dazu von den Commerzbank-Experten.