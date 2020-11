Rohstoffe (10.45) - Brent-Ölpreis am Vormittag freundlich

Goldpreis erneut schwächer

Die Ölpreise sind am Dienstagvormittag gestiegen und haben damit an die Gewinne vom Wochenauftakt angeknüpft. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete kurz vor 11.00 Uhr 46,41 US-Dollar. Das waren 0,76 Prozent mehr als am Montag. Zeitweise wurde Nordseeöl bei 46,62 Dollar gehandelt und damit auf dem höchsten Stand seit Beginn der Coronakrise im März. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 0,75 Prozent auf 43,41 Dollar.

Optimisten gewinnen offenbar die Oberhand, zumal mittlerweile kaum ein Tag ohne Meldungen über erfolgreiche Impfstoff-Tests vergeht, kommentierten die Commerzbank-Analysten. Das steigert das Vertrauen des Marktes in eine schnelle Normalisierung der Wirtschaft und damit der Ölnachfrage, auch wenn die aktuellen Zahlen noch keinen Anlass zu Optimismus geben. Auch auf der Angebotsseite ist es vor allem die Erwartung einer Einigung auf dem Treffen der OPEC und ihrer Verbündeten (OPEC+) nächste Woche, welche die Preise stützt, hieß es weiter.

Außerdem verwiesen Marktbeobachter zur Begründung der Kauflaune am Ölmarkt auf den Beginn der Regierungsübernahme in den USA. Nach einer wochenlangen Hängepartie kann der Übergang zwischen der Regierung von Amtsinhaber Donald Trump und dem gewählten US-Präsidenten Joe Biden starten. Trump teilte am Montagabend (Ortszeit) auf Twitter mit, er habe die Behörden und seine Mitarbeiter angewiesen, mit Biden zu kooperieren.

Der Preis für OPEC-Öl ist am Montag gestiegen. Wie das OPEC-Sekretariat in Wien am Dienstag mitteilte, wurde der Preis mit 44,75 US-Dollar pro Barrel festgelegt. Am Freitag hatte ein Barrel noch 43,38 Dollar gekostet. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis kam am Dienstagvormittag weiter zurück. Gegen 11.00 Uhr wurde die Feinunze (31,10 Gramm) um 1.825,01 Dollar (nach 1.835,75 Dollar am Montag) gehandelt. Auslöser für die jüngsten Kursrücksetzer waren nach Meinung der Commerzbank-Experten Meldungen über einen weiteren hochwirksamen Impfstoff sowie unerwartet robuste US-Konjunkturdaten. Dies hat zu einem Anstieg des Risikoappetits geführt. Zudem sinkt dadurch in den Augen einiger Marktteilnehmer offenbar die Notwendigkeit weiterer umfangreicher Stimulierungsmaßnahmen.