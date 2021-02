Rohstoffe (10.45) - Brent-Ölpreis legt um 0,7 Prozent zu

Extrem kaltes Winterwetter in den USA verknappt Angebot und stützt Preise - Goldpreis legt um 0,75 Prozent zu

Die Ölpreise haben am Montag im frühen europäischen Handel zugelegt. Gegen 10.45 Uhr kostete ein Barrel der Nordseesorte Brent 63,35 Dollar. Gegenüber dem Schlusskurs vom vergangenen Freitag ist das ein Zuwachs von 0,7 Prozent.

Damit entzieht sich der Ölmarkt zum Wochenauftakt bisher der allgemein schwachen Marktstimmung. Zuletzt stütze das extrem kalte Winterwetter in den USA die Ölpreise, da es zu logistischen Problemen in der Ölversorgung kam, was da Ölangebot etwas verknappte und somit die Preise steigen ließ.

In der vergangenen Woche waren zeitweise rund 40 Prozent der US-Ölproduktion geschlossen. Vor diesem Hintergrund erwartet der Commerzbank-Rohstoffexperte Carsten Fritsch auch sehr starke wöchentliche US-Lagerdaten, die am Mittwoch veröffentlicht werden.

Rund eine Woche vor dem nächsten Treffen des Ölverbunds OPEC+ zeichnet sich noch keine einheitliche Linie für die künftige Förderpolitik ab. Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg will Saudi-Arabien die derzeitige Fördermenge beibehalten. Dahingegen möchte Russland die Ölförderung ausweiten. Zurzeit trägt vor allem Saudi-Arabien mit verringerter Produktion zur Unterstützung der Preise bei.

Der Goldpreis legte am Montag im frühen Handel klar zu. Gegen 10.45 Uhr wurde die Feinunze (31,10 Gramm) in London um 1.796,70 US-Dollar gehandelt. Gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag von 1.783,53 Dollar ist das ein Plus von 0,75 Prozent.

Der Gegenwind am Goldmarkt ist hingegen laut Commerzbank-Experte Eugen Weinberg derzeit recht stark. So sind zuletzt die Anleiherenditen deutlich gestiegen. "Gold als zinsloses Instrument leidet meist unter einem Renditeanstieg", schreibt Weinberg in seinem Tagesausblick.