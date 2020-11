Rohstoffe (10.45) - Ölpreise am Vormittag im Minus

Goldpreis leicht höher

Die Ölpreise haben am Donnerstagvormittag nachgegeben. Gegen 10.45 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent 47,87 US-Dollar. Das waren 1,5 Prozent weniger als zum Handelsschluss am Mittwoch. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) büßte 1,8 Prozent auf 44,92 Dollar ein.

Der Brentölpreis stieg im Frühhandel noch bis auf knapp über 49 USD je Barrel und damit auf den höchsten Stand seit Anfang März, kam dann aber deutlich zurück. Noch Anfang November notierte er unter 36 Dollar. Fachleute nennen mehrere Gründe für den zuletzt deutlichen Anstieg der Ölpreise in den vergangenen Wochen. An erster Stelle rangiert die Hoffnung auf zeitnah verfügbare Corona-Impfstoffe, von der sich eine konjunkturelle Erholung erhofft wird. Dies würde auch der Ölnachfrage zugute kommen.

Der Preis für OPEC-Öl ist am Mittwoch gestiegen. Wie das OPEC-Sekretariat in Wien am Donnerstag mitteilte, wurde der Preis mit 46,91 US-Dollar pro Barrel festgelegt. Am Dienstag hatte ein Barrel noch 45,51 Dollar gekostet. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis konnte sich am Donnerstagvormittag leicht steigern. Kurz vor 11 Uhr wurde die Feinunze (31,10 Gramm) zu 1.813,85 Dollar (nach 1.808,48 Dollar am Mittwoch) gehandelt. Gold hat sich nach dem Absturz zu Wochenbeginn knapp oberhalb von 1.800 Dollar je Feinunze stabilisiert. Zu einer nennenswerten Gegenbewegung ist es bisher aber nicht gekommen. Erschwert wird diese durch anhaltende ETF-Verkäufe, kommentierten die Commerzbank-Experten.