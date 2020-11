Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis am Vormittag etwas tiefer

Goldpreis leicht höher

Die Ölpreise sind am Donnerstagvormittag etwas gesunken. Kurz vor 11.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 43,66 US-Dollar. Das waren 0,32 Prozent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel ebenfalls leicht um 0,5 Prozent auf 41,27 Dollar.

Die negativen Nachrichten konnten den Ölpreisen zuletzt nichts anhaben. Trotz des ungünstigen fundamentalen Umfelds - negative Rekordzahlen in Bezug auf Covid-19, erneute USD-Stärke und eine steigende Ölproduktion Libyens - halten sich die Ölpreise weiterhin auf hohem Niveau, kommentierten die Commerzbank-Analysten.

Meldungen über eine mögliche Verlängerung der Förderkürzung durch die OPEC+ konnten den Ölpreisen in der Früh keinen neuen Auftrieb verleihen. Es gebe Überlegungen, den im kommenden Jahr geplanten Anstieg der Fördermenge um drei bis sechs Monate zu verzögern, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg in der Nacht zum Donnerstag und berief sich auf namentlich nicht genannte Delegierte der OPEC+.

Der Preis für OPEC-Öl ist am Mittwoch deutlich gestiegen. Wie das OPEC-Sekretariat in Wien am Donnerstag mitteilte, wurde der Preis mit 43,42 US-Dollar pro Barrel festgelegt. Am Dienstag hatte ein Barrel noch 41,72 Dollar gekostet. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis legte am Donnerstagvormittag moderat zu. Gegen 11.00 Uhr wurde die Feinunze (31,10 Gramm) um 1.872,56 Dollar (nach 1.865,48 Dollar am Mittwoch) gehandelt. Gold gelingt es weiterhin nicht, den Preissturz zu Wochenbeginn abzuschütteln, hieß es dazu von den Commerzbank-Experten.

Der Goldpreis fiel gestern zwischenzeitlich sogar bis auf 1.855 USD je Feinunze und näherte sich damit dem Tief von Montag bis auf wenige Dollar. Preisbelastend war eine Kombination aus höherem Risikoappetit und festerem US-Dollar, auch wenn dies eigentlich ein Widerspruch ist, da der USD zuletzt eher in Zeiten von Risikoaversion gefragt war. Auch charttechnisch hat sich das Bild eingetrübt, da am Montag die 100-Tage-Linie deutlich unterschritten wurde. Es ist laut Meinung der Commerzbank-Analysten daher gut möglich, dass kurzfristig orientierte Marktteilnehmer Long-Positionen glattgestellt haben.

Etwas Unterstützung könnte Gold von den zwei wichtigen hinduistischen Feiertagen Dhanteras und Diwali erhalten, die morgen und übermorgen in Indien gefeiert werden. An diesen wird für gewöhnlich viel Gold verschenkt.