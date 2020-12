Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis am Vormittag fester

Goldpreis erneut höher

Die Ölpreise haben am Donnerstag weiter zugelegt und sind auf den höchsten Stand seit der ersten Corona-Welle im Frühjahr gestiegen. Mit der Pandemie waren die Ölpreise drastisch abgestürzt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete am Vormittag 51,68 US-Dollar. Das waren 1,17 Prozent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg ebenfalls um gut ein Prozent auf 48,34 Dollar.

Unterstützung erhalten die Ölpreise laut Marktbeobachtern derzeit vor allem aus mehreren Richtungen. Zum einen sorgt der schwache US-Dollar für eine rege Rohölnachfrage. Ausschlaggebend ist, dass der Rohstoff Öl international in der amerikanischen Währung gehandelt wird. Hinzu kommt die Aussicht auf eine allmähliche Besserung der Corona-Lage. Derzeit schränken viele Länder das öffentliche Leben zwar ein, um der Pandemie Herr zu werden. Doch viele Anleger blicken weiter in die Zukunft und hoffen auf eine Besserung der Lage im Laufe des kommenden Jahres.

Nicht nur die Hoffnungen auf eine Verabschiedung des Stimuluspakets in den USA schieben die Preise höher, auch die US-Lagerdaten gaben positive Impulse, hieß es zudem in einem aktuellen Commerzbank-Kommentar. Schließlich sind die US-Rohölvorräte in der vergangenen Woche mit 3,1 Mio. Barrel stärker gefallen als erwartet, was nach dem massiven Aufbau in der Vorwoche Erleichterung verschaffte.

Der Goldpreis zeigte sich am Donnerstagvormittag erneut höher. Gegen 11.00 Uhr kostete die Feinunze (31,10 Gramm) 1.877,65 Dollar um 0,7 Prozent mehr als zum Schlusskurs vom Vortag (1,864,40). Angetrieben durch einen schwachen US-Dollar bzw. starken Euro im Zuge überraschend guter Einkaufsmanagerindizes im Euroraum - der EUR-USD-Wechselkurs notiert erstmals seit April 2018 über 1,22 - hat Gold gestern weiter deutlich zugelegt, kommentierten die Commerzbank-Analysten. Über Nacht erhielt es zusätzlichen Auftrieb von der Fed-Sitzung.

"Wie erwartet hat die US-Notenbank zwar keine neuen Maßnahmen beschlossen. Sie hält aber an ihrer ultra-expansiven Geldpolitik wohl noch lange fest - unseres Erachtens einige Jahre", so die Commerzbank-Experten.