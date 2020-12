Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis am Vormittag gut behauptet

Brent-Preis bei 47,44 Dollar - Goldpreis höher

Die Ölpreise haben am Mittwochvormittag etwas zugelegt. Gegen 11.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 47,44 Dollar und damit moderate 0,04 Prozent mehr im Vergleich zum Schlusskurs vom Vortag. Der Preis für die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg deutlicher um 1,1 Prozent auf 44,65 Dollar.

Die Analysten der Commerzbank schreiben von überwiegend Risiken am Ölmarkt. OPEC-Kritiker sehen die Verzögerung der Entscheidung über die Produktionskürzungen zwar als Zeichen von Uneinigkeit und Schwäche, aber die Lage ist etwas komplexer, formulieren die Experten.

Eine Belastung für die Ölpreise könnte am Berichtstag nach Einschätzung der Commerzbank auch von den offiziellen US-Öllagerdaten kommen. Laut dem Vortagesbericht des privaten Instituts API sind die Vorräte für Rohöl in der vergangenen Woche um 4,15 Mio. Barrel gestiegen. Höhere Lagerbestände können als Anzeichen einer nachlassenden Ölnachfrage gewertet werden.

Der Preis für OPEC-Öl ist am Dienstag gestiegen. Wie das OPEC-Sekretariat in Wien am Mittwoch mitteilte, wurde der Preis mit 46,72 US-Dollar pro Barrel festgelegt. Am Montag hatte ein Barrel noch 46,43 Dollar gekostet. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis tendierte am späten Mittwochvormittag fester. Gegen 11.00 Uhr wurde die Feinunze (31,10 Gramm) um 1.826,05 Dollar (nach 1.811,13 Dollar am Dienstag) gehandelt. Der Auftakt in den Dezember hätte für die Edelmetalle nicht besser laufen können, schreiben hier die Commerzbank-Analysten. Durch die Bank legten die Preise am Dienstag unterstützt durch einen deutlich schwächeren US-Dollar kräftig zu. Gold sprang um 2 Prozent nach oben und überwand damit sowohl wieder die Marke von 1.800 Dollar je Feinunze als auch die kurz darüber verlaufende 200-Tage-Linie.