Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis am Vormittag im Plus

Brent zuletzt bei 48,01 Dollar - OPEC-Zwist weiter bestimmendes Thema - Gold nach schwachem November nun höher

Die Ölpreise sind am Dienstagvormittag gestiegen. Gegen 11.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 48,01 Dollar und damit rund 0,9 Prozent mehr im Vergleich zum Schlusskurs vom Vortag. Der Preis für die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 0,6 Prozent auf 45,45 Dollar.

Dem Ölkartell OPEC+ ist es trotz intensiver Verhandlungen bisher nicht gelungen, sich auf eine kurzfristige Förderpolitik zu einigen. Eine ursprünglich für Dienstag angesetzte Verhandlungsrunde soll aufgrund von Unstimmigkeiten nun erst am Donnerstag stattfinden. Meinungsverschiedenheiten gibt es offenbar vor allem zwischen Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Unter dem Zwist der beiden traditionellen Verbündeten dürfte auch die Förderdisziplin anderer Länder leiden, kommentieren die Rohstoff-Analysten der Commerzbank. Sollte von der OPEC kein überzeugendes Signal zu einer Einigung und der Beibehaltung der Produktionskürzungen kommen, drohe am Ölmarkt eine stärkere Preiskorrektur, zumal der jüngste Preisanstieg auch spekulativ getrieben war.

Der Preis für OPEC-Öl ist am Montag gefallen. Wie das OPEC-Sekretariat in Wien am Dienstag mitteilte, wurde der Preis mit 46,43 US-Dollar pro Barrel festgelegt. Am Freitag hatte ein Barrel noch 46,79 Dollar gekostet. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis tendierte am späten Dienstagvormittag fester. Gegen 11.00 Uhr wurde die Feinunze (31,10 Gramm) um 1.793,96 Dollar (nach 1.778,96 Dollar am Montag) gehandelt. Damit startete das Edelmetall positiven in den neuen Monat. Im November hatte es mit einem Minus von 5,4 Prozent nach Angaben der Commerzbank-Analysten die schlechteste Preisentwicklung seit vier Jahren verzeichnet. Dies sei einhergegangen mit einer "regelrechten Verkaufswelle" bei börsengehandelten Gold-Fonds (ETFs), führen die Rohstoffexperten weiter aus. Die Bestände des Fonds sei um fast 100 Tonnen gefallen.