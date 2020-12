Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis behauptet bei 51,45 Dollar

Goldpreis knapp behauptet

Die Ölpreise haben sich am Freitagvormittag kaum von der Stelle bewegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete am Vormittag 51,43 US-Dollar. Das waren 0,14 Prozent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) notierte 0,10 Prozent im Plus bei 48,30 Dollar. Die Analysten der Commerzbank erwarten, dass Ölangebot und -nachfrage zum Jahreswechsel in etwa ausgeglichen sein dürften.

Die OPEC+ dürfte zwar ihre Lagerbestände im kommenden Jahr wieder abbauen, dem sollte aber eine deutliche Nachfrageerholung im zweiten Halbjahr gegenüber stehen. "Die Aussicht auf schnelle Impfung lässt erwarten, dass die Mobilität in der zweiten Jahreshälfte wieder deutlich zunimmt, auch wenn Bremsspuren vor allem beim Flugverkehr, aber auch bei der Benzin- und Dieselnachfrage bleiben", schreiben die Analysten.

Der Goldpreis zeigte sich am Freitagvormittag ebenfalls kaum verändert. Gegen 11.00 Uhr kostete die Feinunze (31,10 Gramm) 1.879,04 Dollar und um rund 0,2 Prozent weniger als zum Schlusskurs vom Vortag (1.883,30 Dollar). Mit der Aussicht auf Corona-Impfstoffe dürfte sich die Markstimmung zuletzt gegen den sicheren Hafen Gold gedreht haben, heißt es von der Commerzbank.