Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis etwas schwächer

Goldpreis weiter durch ETF-Abflüsse belastet

Der Brent-Ölpreis ist am Donnerstagvormittag leicht gefallen. Gegen 11.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte 44,19 US-Dollar und damit um 0,34 Prozent weniger als zuletzt am Vortag.

Am Vortag sei der Ölmarkt zunächst von Nachrichten über einen hohen Wirkungsgrad der Covid-19-Impfstoffe und Hoffnungen auf deren baldige Zulassung gestützt worden, heißt es in einem aktuellen Marktkommentar der Commerzbank. Dann hätten jedoch die wöchentlichen Daten zu den US-Lagerbeständen, Meldungen von aktuellen Corona-Einschränkungen und Spannungen innerhalb der OPEC+ die Preise belastet.

Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete mit Verweis auf anonyme Quellen, dass die Vereinigten Arabischen Emirate unzufrieden mit der Aufteilung der verabredeten Produktionsmengen seien. Im Extremfall denke man sogar über eine Austritt aus dem größeren Ölverbund Opec+ nach, zu dem unter anderem Russland gehört.

Der Preis für OPEC-Öl ist am Mittwoch gestiegen. Wie das OPEC-Sekretariat in Wien am Donnerstag mitteilte, wurde der Preis mit 43,05 US-Dollar pro Barrel festgelegt. Am Dienstag hatte ein Barrel noch 42,76 Dollar gekostet. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis ist am Donnerstagvormittag ebenfalls gesunken. Gegen 11.00 Uhr wurde die Feinunze (31,10 Gramm) um 1.864,20 Dollar (nach 1.871,21 Dollar am Mittwoch) gehandelt. Weiterhin werde Gold durch massive Verkäufe börsengehandelter Fonds (ETF) belastet, schreiben die Commerzbank-Analysten. Am Mittwoch seien es erneut 10 Tonnen gewesen, die aus den von Bloomberg erfassten Gold-ETFs abgeflossen seien. Diese Verkäufe hätten in der Vorwoche eingesetzt, nachdem erste Meldungen über einen wirksamen Covid-19-Impfstoff aufgekommen seien, erläutern die Rohstoffexperten weiter.