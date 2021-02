Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis etwas tiefer

US-Ölpreis WTI dagegen leicht im Plus - Goldpreis wenig verändert

Die Ölpreise haben sich am Donnerstagvormittag uneinheitlich gezeigt. Gegen 11.00 Uhr lag der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent bei 61,21 US-Dollar und damit und 0,42 Prozent tiefer als zuletzt am Vortag. Die US-Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) dagegen wurde mit 58,35 Dollar gehandelt und kostete damit um 0,09 Prozent mehr als am Vortag.

"Die Ölpreise kannten zuletzt kein Halten mehr und haben im Tagesrhythmus neue Hochs markiert", schreiben die Analysten der Commerzbank in einem aktuellen Marktkommentar. Die am Vortag veröffentlichten offiziellen Zahlen zu den US-Ölvorräten hätten jene des privaten American Petroleum Institute (API) noch übertroffen. "Angesichts vielerlei Einschränkungen muss man dem US-Ölmarkt insgesamt einen guten Zustand attestieren", heißt es weiter. Allerdings seien die preisstützenden Faktoren bereits ausreichend in den heutigen hohen Preis eskompiert. Die Analysten gehen daher davon aus, dass bereits eine leicht steigende Risikowahrnehmung der Anleger die Ölpreise wieder unter Druck bringen sollte.

Der Preis für OPEC-Öl ist am Mittwoch gestiegen. Wie das OPEC-Sekretariat in Wien am Donnerstag mitteilte, wurde der Preis mit 60,45 US-Dollar pro Barrel festgelegt. Zuvor lag der Preis am Freitag bei 60,28 Dollar. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis zeigte sich am späten Donnerstagvormittag kaum verändert. Gegen 11.00 Uhr kostete eine Feinunze (31,10 Gramm) in London 1.842,88 Dollar (nach 1.842,57 Dollar am Vortag). Nach den Preiszuwächsen vom Vortag trat das Edelmetall im bisherigen Tagesverlauf auf der Stelle.