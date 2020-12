Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis im Frühhandel schwächer

Aktuell bei 47,88 Dollar - Goldpreis setzt Erholung fort

Die Ölpreise sind am Donnerstagvormittag gefallen. Gegen 11.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 47,88 Dollar und damit 0,77 Prozent weniger als am Vortag. Der Preis für die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel etwas moderater um 0,18 Prozent auf 44,78 Dollar.

Am heutigen Donnerstag führen das Ölkartell OPEC und seine Verbündeten ihre Gespräche zur künftigen Ölproduktion fort. Ursprünglich hätten dies bereits am Dienstag geschehen sollen, die Verhandlungsrunde wurde jedoch kurzfristig verschoben. "Auch wenn wir mit einer Einigung innerhalb der Gruppe rechnen, dürfte dies psychologischen und politischen Überlegungen geschuldet sein", heißt es in einem aktuellen Kommentar der Commerzbank. Die Probleme würden bestehen bleiben. Die von den Vereinigten Arabanischen Emiraten verlangte Förderdisziplin dürfte nicht erreicht werden, heißt es weiter. Selbst Russland nehme die Vereinbarung nicht so genau.

"Wenn nicht einmal das neben Saudi-Arabien führende Land in der Allianz seinen Verpflichtungen nachkommt, kann man das wohl kaum von anderen Mitgliedern erwarten", schlussfolgern die Commerzbank-Analysten. Sie rechnen daher kurz- bis mittelfristig mit einer Preiskorrektur.

Der Preis für OPEC-Öl ist am Mittwoch leicht gefallen. Wie das OPEC-Sekretariat in Wien am Donnerstag mitteilte, wurde der Preis mit 46,67 US-Dollar pro Barrel festgelegt. Am Dienstag hatte ein Barrel noch 46,72 Dollar gekostet. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis tendierte am späten Donnerstagvormittag etwas höher. Gegen 11.00 Uhr wurde die Feinunze (31,10 Gramm) mit 1.835,96 Dollar (nach 1.830,64 Dollar am Vortag) gehandelt. Die Erholung des Goldpreises setze sich den dritten Handelstag in Folge fort, kommentierten die Analysten der Commerzbank. Unterstützend wirke weiterhin "ein extrem schwacher US-Dollar". Dieser sei auf handelsgewichteter Basis auf den tiefsten Stand seit April 2018 gefallen.