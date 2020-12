Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis knapp behauptet

Aktuell bei 50,22 Dollar - Commerzbank-Analysten: 2021 droht Angebotsüberschuss

Der Brent-Ölpreis hat am späten Dienstagvormittag knapp behauptet tendiert. Gegen 10.45 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte mit 50,22 Dollar 0,14 Prozent weniger als beim Vortagesschluss.

Nach dem deutlichen Preisrückgang vom Vortag zeigte sich der Ölmarkt nun einigermaßen stabil. Zum Wochenauftakt hatte eine gesenkte Prognose der OPEC zur Ölnachfrage im Jahr 2021 die Stimmung gedrückt. Das Wachstum der weltweiten Nachfrage wurde für 2021 um 0,35 Mio. Fass pro Tag auf im Schnitt 5,90 Mio. Barrel täglich nach unten korrigiert, erklärte die Organisation am Montag. Für 2020 schätzte sie die Nachfrage auf durchschnittlich 89,99 Mio. Fass täglich, für 2021 auf 96,89 Mio. Fass täglich.

Die geringere Nachfrage dürfte auf ein höheres Angebot stoßen, wie die Analysten der Commerzbank anmerken. Da die OPEC+ ihre Ölproduktion ab Jänner um 500.000 Barrel pro Tag erhöhen will und auch Norwegen seinen Ausstoß um mehr als 200.000 Barrel täglich hochfahren will, fehle "nicht mehr viel, damit der Ölmarkt in einen Angebotsüberschuss kippt", heißt es in einem aktuellen Marktkommentar.

Der Goldpreis legte am Dienstagvormittag dagegen klar zu. Gegen 10.45 Uhr wurde die Feinunze (31,10 Gramm) mit 1.844,63 Dollar (nach 1.827,33 Dollar am Freitag) gehandelt. Das Edelmetall werde aktuell durch neue Lockdown-Maßnahmen in mehreren europäischen Staaten sowie dem US-Bundesstaat New York gestützt, die den Risikoappetit der Marktteilnehmer anscheinend etwas bremsen würden, kommentieren die Commerzbank-Analysten. Auch gebe es angeblich Fortschritte in den Gesprächen zu einem weiteren Hilfspaket für die US-Wirtschaft.