Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis legt leicht zu auf 44,4 Dollar/Fass

Goldpreis etwas höher

Der Brent-Ölpreis hat am Freitag im Vormittagshandel leicht zugelegt. Gegen elf Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte 44,36 US-Dollar und damit um 0,36 Prozent mehr als zuletzt am Vortag.

Die Ölpreise haben sich damit von ihren Einbrüchen zu Monatsbeginn weiter erholt. "Nachfragesorgen, die die Preise seit dem Frühjahr belastet haben, weichen nun Konjunkturhoffnungen, auch wegen der unmittelbaren Einführung der Impfstoffe und starker geldpolitischer Unterstützung", schreiben die Analysten der Commerzbank.

Der Preis für OPEC-Öl ist am Donnerstag gestiegen. Wie das OPEC-Sekretariat in Wien am Freitag mitteilte, wurde der Preis mit 43,12 US-Dollar pro Barrel festgelegt. Am Mittwoch hatte ein Barrel noch 43,05 Dollar gekostet. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis ist am Freitagvormittag ebenfalls leicht gestiegen. Gegen 11.00 Uhr wurde die Feinunze (31,10 Gramm) um 1.867,47 Dollar (nach 1.863,38 Dollar am Donnerstag) gehandelt. Gebremst werden dürften die Goldpreise aber weiter von Verkäufen börsennotierter Goldfonds (ETFs).

"Die ETF-Abflüsse setzten sich gestern wenn auch mit verminderter Dynamik fort", schreiben die Commerzbank-Analysten. In den vergangenen sechs Handelstagen seien schon mehr als 50 Tonnen Gold aus den ETFs abgeflossen.