Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis legt um 0,40 Prozent zu

WTI gibt hingegen nach - Goldpreis mit klaren Zuwächsen

Die Ölpreise haben sich am Donnerstagvormittag uneinheitlich präsentiert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen 11.00 Uhr 64,58 US-Dollar, was einem Zuwachs in Höhe von 0,40 Prozent entspricht. Bei der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) gab es hingegen ein Minus von 0,60 Prozent auf 61,40 US-Dollar zu sehen.

Der Brentölpreis liegt damit laut Commerzbank-Analysten den 14. Tag in den vergangenen 15 Handelstagen im Plus. Innerhalb der letzten drei Wochen hat sich Brent um etwa zehn Dollar verteuert. Auftrieb geben die anhaltenden Produktionsausfälle in den USA, die zu einer temporären Angebotsverknappung am US-Markt führen dürften, hieß es weiter von den Experten.

Der Preis für OPEC-Öl ist am Mittwoch gestiegen. Wie das OPEC-Sekretariat in Wien am Donnerstag mitteilte, wurde der Preis mit 63,04 US-Dollar pro Barrel festgelegt. Zuvor lag der Preis am Dienstag bei 62,48 Dollar. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Gold konnte am Berichtstag klar an Wert zulegen. In London wurde das Edelmetall um 0,5 Prozent höher bei 1.786,10 US-Dollar gehandelt. Hier schreibt die Commerzbank von einer Gegenbewegung nach den Vortagesabschlägen. Die anhaltende Euphorie an den Aktienmärkten, steigende US-Renditen und ein stärkerer US-Dollar haben den Goldpreis gestern in die Nähe des November-Tiefs gedrückt, formulierten die Experten.