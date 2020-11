Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis legt um 1,8 Prozent zu

Nachfragehoffnungen durch Covid-Impfstoff - Goldpreis wenig verändert

Die Ölpreise haben am Montag im frühen europäischen Handel zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen 11.00 Uhr mit 43,56 US-Dollar rund 1,8 Prozent mehr als zuletzt am Freitag vergangener Woche. Auch der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) legte um knapp 1,2 Prozent auf 40,94 Dollar zu.

Zu Wochenbeginn tragen vor allem die allgemein gute Stimmung an den Märkten und ein schwächerer US-Dollar zu den Aufschlägen am Ölmarkt bei. Außerdem erhalten die Preise weiteren Auftrieb von der Hoffnung auf eine bald anziehende Öl-Nachfrage durch einen möglichen Impfstoff gegen Covid-19. Fachleute dämpfen jedoch den Optimismus, da eine flächendeckende Impfung einige Zeit benötigt.

Allerdings gibt es auch von anderer Seite Grund für Optimismus hinsichtlich der Nachfragesituation. Laut der Statistikbehörde NBS, erreichte die chinesische Rohölverarbeitung im Oktober ein Rekordniveau von 14,1 Millionen Barrel pro Tag.

Laut dem Commerzbank-Rohstoffexperten Eugen Weinberg trägt auch die OPEC+ mit der "disziplinierten Umsetzung der Produktionskürzungen" zum Preisanstieg am Ölmarkt bei. Am Dienstag trifft sich ein hochrangiges Gremium des Ölverbunds, um über die Einhaltung der verabredeten Förderkürzungen zu wachen.

Es wird erwartet, dass sich die Experten auch mit der Förderpolitik im kommenden Jahr beschäftigen. Angesichts der angespannten Corona-Lage wird es für möglich gehalten, dass für Jänner angepeilte Produktionsanhebungen zunächst ausgesetzt werden. Ein Beschluss bereits am Dienstag gilt aber als eher unwahrscheinlich. Auch laut Weinberg ist dies nötig um "einem Produktionsüberschuss wegen einer pandemiebedingten Nachfrageschwäche vorzubeugen".

Der Preis für OPEC-Öl ist am Freitag gesunken. Wie das OPEC-Sekretariat in Wien am Montag mitteilte, wurde der Preis mit 42,05 US-Dollar pro Barrel festgelegt. Am Donnerstag hatte ein Barrel noch 42,97 Dollar gekostet. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis präsentiert sich zu Wochenbeginn kaum verändert. Gegen 11.00 Uhr wurde die Feinunze (31,10 Gramm) um 1.894,13 Dollar gehandelt. Gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag ist dies ein leichtes Plus von 0,2 Prozent.