Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis legt um rund 2,4 Prozent zu

Die Ölpreise haben am Montag im frühen europäischen Handel deutlich zugelegt. Gegen 11.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 40,38 Dollar. Im Vergleich zum Schlusskurs vom vergangenen Freitag ist das ein Zuwachs von rund 2,4 Prozent.

Der Ölmarkt profitiert zum Wochenstart von einer allgemein sehr freundlichen Börsenstimmung. Nachdem zuvor bereits die Fernost-Börsen deutlich im Plus geschlossen hatten, ging es auch in Europa zu Handelsstart klar nach oben.

Grund für die Aufschläge ist vor allem der Sieg des Demokraten Joe Biden bei der US-Präsidentschaftswahl. Laut Marktexperten weicht mit dem Ergebnis der Wahl und dem damit verbundenen Sieg Bidens die Unsicherheit an den Märkten. Spannend dürfte es hingegen im Rennen um die Mehrheit im US-Senat bleiben. Hier werden erst Stichwahlen im Jänner darüber entscheiden, welche Partei die Mehrheit übernimmt.

Der Rohstoff-Experte Eugen Weinberg von der Commerzbank nennt im Zusammenhang mit den Aufschlägen bei den Ölpreise vor allem den deutlich gestiegenen Risikoappetit und den schwächeren US-Dollar als Treiber. Die Politik der neuen Regierung rund um den künftigen US-Präsidenten Biden könnte den Ölmarkt hingegen belasten. Einerseits erwartet er einen stärkeren Fokus auf erneuerbare Energie und Alternativantriebe. Auch eine mögliche Einigung mit dem Iran und damit verbundene höhere iranische Ölexporte könnte auf den Preise lasten.

Der Preis für OPEC-Öl ist am Freitag gefallen. Wie das OPEC-Sekretariat in Wien am Montag mitteilte, wurde der Preis mit 39,22 US-Dollar pro Barrel festgelegt. Am Donnerstag hatte ein Barrel noch 39,79 Dollar gekostet. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis präsentierte sich zu Wochenbeginn nur wenig verändert. Gegen 11.00 Uhr wurde die Feinunze (31,10 Gramm) mit 1.959,27 Dollar (nach 1.958,24 Dollar am Freitag) gehandelt.