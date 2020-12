Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis legt um rund ein Prozent zu

Positive Marktstimmung stütze Ölpreise - Goldpreis verliert knapp 0,4 Prozent

Die Ölpreise haben sich am Montag im frühen europäischen Handel mit Zugewinnen präsentiert. Gegen 10.45 Uhr kosteten ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent mit 50,46 Dollar rund ein Prozent mehr als zuletzt am vergangenen Freitag.

Die vergangene Woche hatten die Ölpreise mit dem bereits sechsten Wochenplus in Folge abgeschlossen. Zuletzt war dies im Zuge der Preiserholung im Mai und im Juni diesen Jahres der Fall gewesen.

Stützend wirkt laut dem Commerzbank-Rohstoffexperten Carsten Fritsch derzeit der allgemeine Marktoptimismus. Dieser speise sich vor allem aus den anlaufenden Corona-Impfungen und den offensichtlich fortschreitenden Verhandlungen über ein weiteres Konjunkturpaket in den USA.

Daneben sorgen allerdings auch ölmarktspezifische Nachrichten für Aufschläge am Ölmarkt. So gibt es Meldungen, dass ein im saudi-arabischen Hafen Dschidda am Roten Meer liegender Öltanker durch eine nicht identifizierte "externe Quelle" getroffen und daraufhin Feuer gefangen haben soll, schreibt Fritsch in seiner Tagesinfo Rohstoffe. Dadurch würde das Risiko für das Ölangebot aus dieser Region erneut deutlich, so der Experte.

Kritisch sieht der Commerzbank-Experte allerdings, dass spekulative Finanzanleger weiter auf steigende Ölpreise setzten und die Rally damit zusätzlich befeuern. Es habe sich mittlerweile ein beträchtliches Korrekturpotenzial aufgebaut. Vor allem wenn die Erwartungen an eine schnelle Nachfrageerholung enttäuscht würden, könnten die Ölpreise erneut deutlich auf Talfahrt gehen.

Der Preis für OPEC-Öl ist am Freitag gestiegen. Wie das OPEC-Sekretariat in Wien am Montag mitteilte, wurde der Preis mit 49,58 US-Dollar pro Barrel festgelegt. Am Donnerstag hatte ein Barrel noch 48,87 Dollar gekostet. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Für den Goldpreis ging es am Montag hingegen leicht nach unten. Gegen 10.45 Uhr wurde die Feinunze (31,10 Gramm) mit 1.830,63 Dollar (nach 1.837,52 Dollar am Freitag) gehandelt. Schuld an den Abschlägen am Goldmarkt zum Wochenbeginn dürfte einerseits die positive Stimmung am Aktienmarkt sein. Negativ auswirken dürfte sich laut Daniel Briesemann von der Commerzbank auch, dass die Brexit-Gespräche noch nicht beendet wurden, obwohl die gestrige Deadline ohne Ergebnis verstrichen war.