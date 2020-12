Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis leicht im Plus

Aktuell bei 50,89 Dollar - Goldpreis ebenfalls befestigt

Der Brent-Ölpreis hat am späten Mittwochvormittag leicht im Plus tendiert. Gegen 11.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte mit 50,89 Dollar um 0,26 Prozent mehr als beim Vortagesschluss.

"Nichts scheint die Ölpreise momentan unter Druck setzen zu können", formulieren die Commerzbank-Analysten in ihrer "Tagesinfo Rohstoffe". Der Brent-Preis bewegt sich unweit des vor einer Woche verzeichneten 9-Monatshochs. Dabei ist die Nachrichtenlage nach Einschätzung der Experten alles andere als rosig.

So berichtete das private Institut API einen Anstieg der US-Rohölbestände um 2 Mio. Barrel. Erwartet wurde dagegen ein Abbau in ähnlicher Größenordnung. Nachdem die internationale Energieagentur IEA schon im November kräftig den Rotstift bei ihrer Nachfrageprognose im Winterhalbjahr ansetzte, erfolgte gestern eine weitere Abwärtsrevision, hieß es weiter von den Experten. Offensichtlich glaube die IEA nicht an eine schnelle positive Wirkung der Impfstoffe auf die Ölnachfrage, schreiben die Analysten.

Der Goldpreis legte am Mittwochvormittag ebenfalls zu. Gegen 11.00 Uhr wurde die Feinunze (31,10 Gramm) mit 1.863,50 Dollar (nach 1.852,37 Dollar am Dienstag) gehandelt. Daraus errechnet sich ein Preisanstieg in Höhe von 0,60 Prozent. Gold profitierte dabei laut den Experten von der Commerzbank von Hoffnungen auf ein neues Hilfspaket für die US-Wirtschaft.