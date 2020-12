Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis mit Zugewinnen

Goldpreis unverändert

Die Ölpreise haben am Mittwoch im frühen europäischen Handel mit Zugewinnen tendiert. Gegen 10.45 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent mit 51,45 Dollar rund 0,7 Prozent mehr als zuletzt am gestrigen Dienstag. Rohöl der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verteuerte sich um knapp 0,5 Prozent auf 48,30 US-Dollar.

In den vergangenen Handelstagen hatten die Ölpreise von einer allgemein freundlichen Stimmung an den Finanzmärkten profitiert. So sorgte etwa der Abschluss des Brexit-Handelsabkommens zwischen der Europäischen Union (EU) und Großbritannien für Kauflaune an den Börsen.

Allerdings bremst die Aussicht auf ein etwas höheres Angebot am Ölmarkt die Preise etwas. Zuletzt hatte das Ölförderkartell OPEC+ beschlossen, die Fördermenge ab Jänner des kommenden Jahres um täglich 500.000 Barrel auszuweiten.

Der Goldpreis tendierte am Vormittag unverändert. Gegen 10.45 Uhr wurde die Feinunze (31,10 Gramm) in London um 1.879,05 Dollar (nach 1.878,70 Dollar am Dienstag) gehandelt.