Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis steigt um 0,7 Prozent

Goldpreis wenig bewegt

Die Ölpreise haben am Montagvormittag etwas zugelegt. Gegen 11.00 Uhr stand der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent bei 55,78 US-Dollar und damit rund 0,7 Prozent höher als zuletzt am vergangenen Freitag.

Am Markt war von einem impulsarmen Handelsauftakt die Rede. Am vergangenen Freitag waren die Ölpreise noch klar unter Druck geraten, nachdem die US-Regierung einen Anstieg der Lagerbestände an Rohöl vermeldet hatte. Die Vorräte legten demnach um 4,35 Millionen Barrel auf 486,6 Millionen Barrel zu. Zuvor war eigentlich mit einem Rückgang gerechnet worden.

Stützend wirken zum Wochenauftakt neben dem steigenden Anlegeroptimismus an den Finanzmärkten auch ein schwächerer US-Dollar. Auch von Angebotsseite gibt es derzeit eher Unterstützung, wie der Commerzbank-Rohstoffexperte Eugen Weinberg in seinem Tagesausblick schreibt. Laut vorläufigen Daten der EIA ist die US-Ölproduktion in den vergangenen zwei Monaten trotz höherer Ölpreise stabil geblieben.

Der Preis für OPEC-Öl ist am Freitag gefallen. Wie das OPEC-Sekretariat in Wien am Montag mitteilte, wurde der Preis mit 54,69 US-Dollar pro Barrel festgelegt. Zuvor lag der Preis am Donnerstag bei 55,14 Dollar. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis zeigte sich zum Wochenauftakt nur wenig bewegt. Gegen 11.00 Uhr kostete eine Feinunze (31,10 Gramm) in London 1.855,42 Dollar (nach 1.856,88 Dollar am Freitag). Für den Goldpreis steht laut Commerzbank-Experte Carsten Fritsch wohl eine ereignisreiche Woche bevor. Es bleibt abzuwarten, ob die FOMC-Sitzung der Fed in dieser Woche entscheidende Impulse für den Goldpreis liefert. Am Markt wird nach den zuletzt verabschiedeten US-Hilfszahlungen mit keinen weiteren geldpolitischen Lockerungsmaßnahmen der Fed gerechnet.