Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis steigt um 1,6 Prozent

OPEC+-Förderdisziplin stützt die Preise - Goldpreis erholt sich etwas von Freitags-Verlusten

Die Ölpreise haben sich am Montag im frühen europäischen Handel mit fester Tendenz präsentiert. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent stand gegen 11.00 Uhr bei 65,47 US-Dollar, was gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag ein Plus von 1,6 Prozent ist.

Die Stimmung am Ölmarkt bleibt weiterhin sehr gut. Weitere Unterstützung könnten die Preise durch Nachrichten aus Russland erhalten. Dort ist die Ölproduktion im Februar wegen Frost gefallen.

Eine der wichtigsten Gründe für die gute Preisentwicklung ist laut dem Commerzbank-Rohstoffexperten Eugen Weinberg die gute Förderdisziplin der OPEC+. Jedoch dürfte die Produktion außerhalb des Ölförderkartells wieder zunehmen. So ist laut Weinberg zuletzt die Zahl der aktiven Ölbohrungen in den USA gestiegen.

Der Preis für OPEC-Öl ist am Freitag gesunken. Wie das OPEC-Sekretariat in Wien am Montag mitteilte, wurde der Preis mit 64,37 US-Dollar pro Barrel festgelegt. Zuvor lag der Preis am Donnerstag bei 65,42 Dollar. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis konnte sich am Montag bisher von seinen Verlusten vom vergangenen Freitag etwas erholen. Zuletzt wurde die Feinunze (31,10 Gramm) in London um 1.747,27 Dollar gehandelt (nach 1.738,89 Dollar am Freitag).

Am Freitag war der Goldpreis auf den niedrigsten Stand seit Juni letzten Jahres gefallen. Grund dürfte die Entwicklung der Renditen am US-Anleihenmarkt gewesen sein. Der Februar erwies sich laut Commerzbank-Experte Carsten Fritsch als sehr schwacher Monat für Gold. Der Goldpreis gab im Monatsvergleich um über 6 Prozent nach und fuhr damit den stärksten Monatsverlust seit November 2016 ein.