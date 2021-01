Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis steigt um über ein Prozent

Goldpreis legt um knapp ein Prozent zu

Die Ölpreise haben am Montagvormittag deutlich zugelegt. Gegen 11.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 52,39 Dollar. Gegenüber dem letztmaligen Schlusskurs von 51,80 Dollar ist das ein Zuwachs von über einem Prozent. Auch der Preis der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um rund 0,8 Prozent auf 48,81 US-Dollar.

Am Ölmarkt steht zu Wochenbeginn die Beratung des Ölkartells OPEC+ im Fokus. Dabei beraten die Mitglieder über die weitere Ölförderpolitik. Im Mittelpunkt des Online-Treffens steht die Frage, ob die Produktion ab Februar um bis zu 500.00 Barrel pro Tag ausgeweitet werden soll. Bereits zu Jahresbeginn wurde die tägliche Rohölförderung um 500.00 Barrel pro Tag erhöht.

Der Goldpreis zeigte sich am Montagvormittag ebenso mit deutlichen Aufschlägen. Gegen 11.00 Uhr wurde die Feinunze (31,10 Gramm) in London um 1.931,00 Dollar gehandelt. Gegenüber dem letztmaligen Schlusskurs ist das ein klares Plus von fast einem Prozent.

Damit kletterte der Preis für die "Krisenwährung" Gold zum Jahresauftakt auf den höchsten Stand seit rund zwei Monaten. Unterstützung erhält der Goldpreis dabei von dem derzeit schwachen US-Dollar.