Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis tendiert kaum bewegt

Goldpreis wenig verändert

Die Ölpreise haben sich am Dienstag im frühen europäischen Handel kaum bewegt. Gegen 11.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 43,83 US-Dollar. Der Schlusskurs vom gestrigen Montag lag bei 43,82 Dollar.

Mit den jüngsten Anstiegen durch die neuerlichen Impfstoff-Hoffnungen nähern sich die Ölpreise wieder ihrem Ende August erreichten Hoch nach dem Corona-Einbruch im Frühjahr. Das Niveau vom Jahresanfang, vor Ausbruch der Corona-Pandemie, ist aber noch weit entfernt.

Angetrieben wurden die Preise einerseits von den positiven Zwischenergebnissen des US-Konzern Moderna bei der Entwicklung eines Corona-Impfstoff. Dadurch wurden auch die Nachfrageaussichten am Ölmarkt deutlich aufgehellt.

Andererseits zeichnet sich ab, dass die OPEC+ auf die geplante Anhebung der Ölförderung zur Jahreswende verzichten wird. Ein technisches Komitee des Ölförderkartells unterbreitete am Montagabend einen entsprechenden Vorschlag. Am heutigen Dienstag wird nun ein Ministerausschuss darüber beraten.

Der Preis für OPEC-Öl ist am Montag klar gestiegen. Wie das OPEC-Sekretariat in Wien am Dienstag mitteilte, wurde der Preis mit 42,93 US-Dollar pro Barrel festgelegt. Am Freitag hatte ein Barrel noch 42,05 Dollar gekostet. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis tendierte am Dienstagvormittag kaum verändert. Gegen 11.00 Uhr wurde die Feinunze (31,10 Gramm) um 1.891,22 Dollar (nach 1.889,35 Dollar am Montag) gehandelt. Am Montag geriet der Goldpreis durch die positiven Impfstoff-Nachrichten zeitweise stark unter Druck, konnte die Abschläge allerdings am Nachmittag wieder aufholen.

Einerseits war laut Commerzbank-Rohstoffexperte Carsten Fritsch der Überraschungseffekt am Markt diesmal geringer. Andererseits ändern laut ihm die Neuigkeiten zunächst nichts an der aktuellen Corona-Lage mit hohen Neuinfektionszahlen und Lockdowns in weiten Teilen Europas.