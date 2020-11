Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis verliert knapp 2 Prozent

Goldpreis tendiert ebenso mit Abgaben und steuert auf größten Monatsverlust seit vier Jahren zu

Die Ölpreise sind am Montag im frühen europäischen Handel gefallen. Gegen 11.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 47,26 Dollar und damit rund 1,9 Prozent weniger im Vergleich zum Schlusskurs vom vergangenen Freitag.

Laut dem Commerzbank-Rohstoffexperten Eugen Weinberg wirkt das Umfeld zum Wochenauftakt mit einem schwachen Dollar und starken chinesischen Wirtschaftsdaten zwar eher stützend. Jedoch belasten ölspezifische Nachrichten am Montag.

Dem Ölverbund OPEC+ war es am Wochenende Berichten zufolge nicht gelungen, sich während eines informellen Treffens auf eine kurzfristige Förderpolitik zu einigen. Am heutigen Montag und am Dienstag sollen die Beratungen nun in offizieller Runde fortgeführt werden. Am Markt wird fest mit einer Beibehaltung der Förderkürzungen für zumindest weitere drei Monate gerechnet.

Sollten diese Erwartungen enttäuscht werden, könnte dies deutlich negative Folgen für die Preise haben. "Wir haben zuletzt auf den überhöhten Optimismus der Ölmarktteilnehmer hingewiesen", warnt etwa Weinberg. Zuletzt hätten viele Anleger erhebliche Risiken sowohl auf der Angebots- als auch auf der Nachfrageseite ausgeblendet.

Der Preis für OPEC-Öl ist am Freitag leicht gestiegen. Wie das OPEC-Sekretariat in Wien am Montag mitteilte, wurde der Preis mit 46,79 US-Dollar pro Barrel festgelegt. Am Donnerstag hatte ein Barrel noch 46,66 Dollar gekostet. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis tendierte am Montagvormittag ebenso mit Verlusten. Gegen 11.00 Uhr wurde die Feinunze (31,10 Gramm) um 1.775,18 Dollar (nach 1.786,74 Dollar am Freitag) gehandelt. Zeitweise rutschte der Goldpreis am Montagmorgen sogar auf den niedrigsten Stand seit Anfang Juli. Den November dürfte der Goldpreis mit dem stärksten Verlust seit vier Jahren abschließen.