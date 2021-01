Rohstoffe (11.00) - Ölpreise am Vormittag im Minus

Brent 0,65 Prozent und WTI 0,20 Prozent tiefer - Analysten: Euphorie über US-Lagerdaten schnell verflogen - Goldpreis knapp behauptet

Die Ölpreise sind am Donnerstagvormittag gesunken. Gegen 11.00 Uhr lag der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent bei 55,45 US-Dollar und damit und 0,65 Prozent niedriger als zuletzt am Vortag. Die US-Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) wiederum wurde mit 52,30 Dollar gehandelt und kostete damit um 0,20 Prozent weniger als am Vortag.

Am Vortag hätten die wöchentlichen Daten zu den US-Lagerbeständen die Ölpreise zwischenzeitlich gestützt, heißt es in einer aktuellen Einschätzung der Commerzbank. Die Zahlen hätten einen Rückgang sowohl der Ölvorräte als auch der Ölproduktion gezeigt. Am zweiten Blick zeige sich jedoch, dass es bei den Produktionsdaten nur eine geringfügige Abweichung gewesen sei und sie mittelfristig wieder steigen werde, relativieren die Commerzbank-Analysten die Zahlen. Der starke Rückgang der Ölbestände wiederum sei "ausschließlich auf stark gefallene Importe und gleichzeitig kräftige gestiegene Exporte" zurückzuführen, heißt es weiter. Daher sei die Euphorie am Ölmarkt über die Daten auch rasch verfolgen.

Der Goldpreis ist unterdessen am Donnerstagvormittag geringfügig gefallen. Gegen 11.00 Uhr kostete eine Feinunze (31,10 Gramm) in London 1.839,68 Dollar (nach 1.840,12 Dollar am Vortag). Das Edelmetall profitiere somit nicht von der erhöhen Risikoaversion an den Finanzmärkten, schreiben die Commerzbank-Analysten. Der Dollar habe am Vorabend nach der US-Zinssitzung aufgewertet und somit für Gegenwind am Goldmarkt gesorgt. Die US-Notenbank hatte ihre Geldpolitik erwartungsgemäß nicht verändert.