Rohstoffe (11.00) - Ölpreise drehen am Vormittag ins Plus

Brent und WTI jeweils rund ein halbes Prozent höher - Analyst: Aktuell keine klaren Signale von fundamentaler Seite - Goldpreis am Vormittag gesunken

Die Ölpreise sind am Dienstagvormittag gestiegen. Gegen 11.00 Uhr lag der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent bei 56,21 US-Dollar und damit und 0,59 Prozent höher als zuletzt am Vortag. Die US-Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) wiederum wurde mit 53,07 Dollar gehandelt und kostete damit um 0,44 Prozent mehr als am Vortag.

Nachdem die Ölpreise in der Früh noch nachgegeben hatten, drehten sie im Lauf des Vormittags in die Gewinnzone. "Die Ölpreise bleiben vorerst ein Spielball externer Faktoren wie dem US-Dollar und der Finanzmärkte", kommentierte Commerzbank-Analyst Eugen Weinberg. Von fundamentaler Seite gebe es dagegen keine klaren Signale. Während die meisten OPEC-Länder ihre Produktion weiterhin freiwillig reduzieren würden und der Irak sogar zusätzliche Kürzungen vornehme, wolle der Iran seine Produktion massiv steigern.

Der Goldpreis ist dagegen am Dienstagvormittag etwas gefallen. Gegen 11.00 Uhr kostete eine Feinunze (31,10 Gramm) in London 1.851,77 Dollar (nach 1.855,46 Dollar am Vortag). Der Goldpreis komme im Vorfeld der heute beginnenden zweitägigen US-Zinssitzung nicht vom Fleck, kommentierte Commerzbank-Analyst Daniel Briesemann die Lage am Goldmarkt. Der Dollar halte das Edelmetall wohl in Schach, da die US-Währung etwas aufgewertet habe. Zudem würde aktuell die Unterstützung der Finanzinvestoren fehlen, erläuterte der Analyst weiter.