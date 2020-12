Rohstoffe (11.00) - Ölpreise geben am Vormittag nach

Brent derzeit bei 48,77 Dollar je Fass - Goldpreis etwas höher

Die Ölpreise haben am Montagvormittag etwas nachgegeben. Gegen 11.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 48,77 Dollar und damit knapp 1,0 Prozent weniger als am Vortag. Der Preis für die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 0,9 Prozent auf 45,67 Dollar.

Die Ölpreise kamen damit von ihren jüngsten Anstiegen wieder etwas zurück. Noch am Freitag hatten die Rohölpreise in Reaktion auf die Einigung der OPEC auf weitere Förderbeschränkungen stark zugelegt.

Die Analysten der Commerzbank halten die Verständigung der OPEC+ auf eine anteilige Erhöhung der Produktion im Jänner um insgesamt 500 Tsd. Barrel täglich für schwer umsetzbar. "Auch wenn damit klare Produktionsziele definiert sind, ist ein verstärktes 'Schummeln' bei der tatsächlichen Produktionshöhe u.E. wahrscheinlich", schreiben die Analysten.

Der Preis für OPEC-Öl ist am Freitag gestiegen. Wie das OPEC-Sekretariat in Wien am Montag mitteilte, wurde der Preis mit 48,35 US-Dollar pro Barrel festgelegt. Am Donnerstag hatte ein Barrel noch 47,46 Dollar gekostet. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis tendierte am Freitagvormittag leicht im Minus. Gegen 11.00 Uhr wurde die Feinunze (31,10 Gramm) mit 1.831,20 Dollar (nach 1.835,69 Dollar am Vortag) gehandelt. Der Goldpreis zeigte sich damit nach der Erholung in der Vorwoche vorerst stabil. Angetrieben wurden die Goldpreise zuletzt von der Schwäche des US-Dollar.