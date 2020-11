Rohstoffe (11.00) - Ölpreise geben nach, WTI bei 39,99 Dollar je Fass

Die Ölpreise sind am späten Freitagvormittag gefallen. Gegen 11.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 39,99 Dollar und damit 2,30 Prozent weniger als am Vortag. Der Preis für die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 1,68 Prozent auf 37,77 US-Dollar.

Die Analysten der Commerzbank sehen für den Preisrückgang mehrere Gründe. "Zum einen ist ein Sieg Bidens wegen einer wahrscheinlichen Annäherung im Iran-Konflikt und einem stärkeren Fokus auf regenerativen Energien längerfristig gesehen eher belastend für den Ölpreis", schreiben die Experten.

Eine weitere Belastung für den Ölpreis wäre eine anhaltende Unsicherheit an den Märkten, falls der amtierende US-Präsident Donald Trump seine Niederlage nicht akzeptieren und Unruhe stiften sollte. Außerdem werfe auch die Covid-19-Pandemie ihren Schatten auf den Ölmarkt.

Der Preis für OPEC-Öl ist am Donnerstag gestiegen. Wie das OPEC-Sekretariat in Wien am Freitag mitteilte, wurde der Preis mit 39,79 US-Dollar pro Barrel festgelegt. Am Donnerstag hatte ein Barrel noch 39,09 Dollar gekostet. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis zeigte sich am Freitag kaum verändert. Gegen 11.00 Uhr wurde die Feinunze (31,10 Gramm) mit 1.948,96 Dollar (nach 1.946,21 Dollar am Donnerstag) gehandelt.