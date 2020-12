Rohstoffe (11.00) - Ölpreise geben weiter nach

Weiterhin Sorgen rund um mutierte Corona-Version in Großbritannien - Goldpreis tendiert mit Abschlägen

Die Ölpreise sind am Dienstag nach den gestrigen deutlichen Verlusten weiter unter Druck geraten. Gegen 11.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent mit 50,18 Dollar rund 1,4 Prozent weniger als am gestrigen Montag. Auch Rohöl der US-Sorte West Texas Intermediate (WT) verbilligte sich um 1,3 Prozent auf 47,12 Dollar.

Wie schon zu Wochenbeginn dominieren am Ölmarkt die Sorgen vor der möglicherweise stark ansteckenden, neue Coronavirus-Variante die vor kurzem in Großbritannien aufgetaucht war. Die Virus-Version breitet sich besonders im Süden des Landes sehr rasant aus.

Anleger fürchten offenbar, dass die Ausbreitung dieser mutierten Variante noch härtere und länger andauernde Beschränkungen für die Wirtschaft bedeuten könnte. Dies würde den weltweiten Reiseverkehr noch weiter einschränken und damit die Erholung der Öl-Nachfrage deutlich dämpfen.

Unterdessen gibt der Goldpreis am Dienstag angesichts der etwas besseren Aktienmarktstimmung nach. Gegen 11.00 Uhr kostete die Feinunze (31,10 Gramm) 1.870,19 Dollar (nach 1.878,83 Dollar am Montag). Nach dem gestrigen Kursrutsch an den Börsen, geht es am Dienstag wieder klar nach oben. Dies belastet das als traditionell sicheren Hafen geltenden Gold.