Rohstoffe (11.00) - Ölpreise gut behauptet, Brent bei 50,17 USD/Fass

Trumps Ablehnung des beschlossenen Konjunkturpakets belastet

Die Ölpreise haben sich am Mittwoch kaum von der Stelle bewegt. Gegen 11.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent mit 50,17 Dollar rund 0,18 Prozent mehr als am gestrigen Dienstag. Rohöl der US-Sorte West Texas Intermediate (WT) verteuerte sich um 0,45 Prozent auf 47,04 Dollar.

Für Verunsicherung sorgt am Ölmarkt unter anderem, dass der noch amtierende US-Präsident Donald Trump Nachbesserungen an dem mit großer Mehrheit vom Kongress beschlossenen Corona-Konjunkturpaket gefordert hat. Dadurch steigen Börsianern zufolge wieder die Konjunktursorgen, die zuletzt ohnehin schon durch die möglicherweise besonders ansteckende, neue Variante des Coronavirus befeuert worden waren.

Zusätzlichen Druck übten Lagerdaten aus den USA aus. Der Industrieverband API hatte am Dienstagabend einen Anstieg der landesweiten Erdölvorräte gemeldet. Ein höheres Angebot an Rohöl drückt in der Regel auf die Preise.

Der Goldpreis konnte am Mittwoch leicht zulegen. Gegen 11.00 Uhr kostete die Feinunze (31,10 Gramm) 1.868,39 Dollar (nach 1.864,16 Dollar am Dienstag).