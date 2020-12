Rohstoffe (11.00) - Ölpreise legen nach OPEC-Entscheidung zu

Brent derzeit bei 49,38 Dollar je Fass - Goldpreis etwas höher

Die Ölpreise haben am Freitagvormittag nach den Beschlüssen der OPEC vom Vorabend zugelegt. Gegen 11.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 49,38 Dollar und damit 1,4 Prozent mehr als am Vortag. Der Preis für die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,3 Prozent auf 46,27 Dollar.

Am Donnerstag hatten sich die 23 in der OPEC+ verbündeten Länder auf eine Förderstrategie für das neue Jahr verständigt. Die Einigung sieht vor, dass ab Jänner 500,000 Barrel Rohöl mehr je Tag fließen sollen. Monatlich soll das weitere Vorgehen geprüft werden.

"Eigentlich hat die gestrige Entscheidung der OPEC und ihrer Verbündeten die Erwartungen des Marktes verfehlt", schreiben die Analysten der Commerzbank. Statt der graduellen Erhöhung war eine Beibehaltung der Produktionskürzungen erwartet worden. Die Ölpreise reagierten trotzdem mit Gewinnen.

Einige Marktteilnehmer führen dies auf eine höhere Flexibilität der Gruppe zurück, wobei man die Produktion später auch um bis zu 500 Tsd. Barrel täglich kürzen könnte, schreiben die Commerzbank-Analysten. Zudem hatte anderen Experten zufolge ein früherer Beschluss sogar eine noch deutlichere Anhebung um knapp zwei Millionen Barrel je Tag vorgesehen.

Der Preis für OPEC-Öl ist am Donnerstag gestiegen. Wie das OPEC-Sekretariat in Wien am Freitag mitteilte, wurde der Preis mit 47,45 US-Dollar pro Barrel festgelegt. Am Mittwoch hatte ein Barrel noch 46,67 Dollar gekostet. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis tendierte am Freitagvormittag leicht im Plus. Gegen 11.00 Uhr wurde die Feinunze (31,10 Gramm) mit 1.844,23 Dollar (nach 1.839,79 Dollar am Vortag) gehandelt. Die Goldpreise konnten damit ihre jüngsten Gewinne verteidigen.

Den Analysten der Commerzbank zufolge kann die Dollar-Schwäche nicht der einzige Grund für die jüngsten Goldpreisanstiege sein. "Wie es scheint, ist das lange vernachlässigte Edelmetall aus seinem Dornröschenschlaf erwacht", schreiben die Analysten und sehen eine generell verbesserte Nachfragesituation.