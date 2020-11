Rohstoffe (11.00) - Ölpreise legen weiter kräftig zu

Goldpreis mit knappen Aufschlägen

Auch am Mittwoch im frühen europäischen Handel haben die Ölpreise weiter kräftig zugelegt. Gegen 11.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 45,12 Dollar und damit rund 3,5 Prozent mehr als zuletzt am gestrigen Dienstag. Rohöl der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) legte um 2,8 Prozent auf 42,78 Dollar je Barrel zu.

Weiterhin gelten die positiven konjunkturellen Aussichten durch die Hoffnung auf einen baldigen Corona-Impfstoff als Preistreiber am Ölmarkt. Sollte ein wirksamer Impfstoff schon bald auf den Markt kommen würde dies die Nachfrage nach Rohöl deutlich stützen.

Im laufenden Monat haben die Rohölpreise damit bereits um über 20 Prozent angezogen. Sowohl Brent als auch WTI liegen jeweils nur noch knapp unter ihrem August-Hoch. Infolge des Corona-Crashs im Frühjahr waren die Preise deutlich abgesackt. Neue Hoffnung am Markt brachten zu Beginn der Woche positive Meldungen des deutschen Biotechunternehmens BioNTech, wonach ihr Covid-Impstoffkandidat einen mehr als 90-prozentigen Schutz gegen das Virus bietet.

Laut dem Commerzbank-Rohstoffexperten Eugen Weinberg gibt es am Markt allerdings auch leichte Hinweise auf eine etwas bessere Nachfragesituation. Laut den am Dienstag veröffentlichten Lagerdaten des Interessenverbands American Petroleum Institute (API) ist der Lagerbestand an Rohöl in den USA in der vergangenen Woche um 5,15 Millionen Barrel zurückgegangen. Sinkende Ölreserven haben in der Regel steigende Ölpreise zur Folge.

Die offiziellen Lagerdaten des US-Energieministeriums werden unterdessen erst am morgigen Donnerstag erwartet. Grund ist der US-Feiertag "Veterans Day". Sollten sich hierbei die Schätzungen des API bestätigen, besteht laut Weinberg " verglichen mit der Markterwartung erhebliches Überraschungspotenzial".

Der Preis für OPEC-Öl ist am Dienstag gestiegen. Wie das OPEC-Sekretariat in Wien am Mittwoch mitteilte, wurde der Preis mit 41,72 US-Dollar pro Barrel festgelegt. Am Montag hatte ein Barrel noch 39,97 Dollar gekostet. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis legte am Mittwochvormittag moderat zu. Gegen 11.00 Uhr wurde die Feinunze (31,10 Gramm) um 1.879,15 Dollar (nach 1.876,64 Dollar am Dienstag) gehandelt. Zu Wochenbeginn hatte die "Krisenwährung" Gold infolge der Impfstoff-Nachrichten deutlich nachgegeben.

Carsten Fritsch von der Commerzbank sieht jedoch weiterhin Druck auf die Regierungen und Zentralbanken mit weiteren Stimulierungsmaßnahmen die Zeit bis zu flächendeckenden Impfungen zu überbrücken. Der Goldpreis könnte ihm zufolge daher schon bald wieder deutlich steigen.