Rohstoffe (11.00) - Ölpreise legen zu, Brent bei 51,44 Dollar

Goldpreis ebenfalls höher

Die Ölpreise haben am Dienstagvormittag Zuwächse verbucht. Gegen 11.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent mit 51,44 Dollar um 1,14 Prozent mehr als am Vortag. Rohöl der US-Sorte West Texas Intermediate (WT) verteuerte sich um 0,65 Prozent auf 48,08 Dollar.

Marktbeobachter verwiesen auf eine anhaltend positive Stimmung an den internationalen Finanzmärkten, welche auch die Ölpreise unterstützt. An mehreren Aktienbörsen wurde vor dem nahenden Jahreswechsel der jüngste Rekordkurs fortgesetzt. Zudem hoffen die Anleger auf eine anziehende Ölnachfrage durch das zuletzt verabschiedete US-Konjunkturhilfsprogramm in der Corona-Krise. Auch die Aussicht auf sinkende US-Öllagerbestände wirke positiv auf die Rohölpreise.

Der Goldpreis zeigte sich am Vormittag ebenfalls im Plus. Gegen 11.00 Uhr kostete die Feinunze (31,10 Gramm) 1.881,50 Dollar (nach zuletzt am Montag 1.876,40 Dollar).