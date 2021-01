Rohstoffe (11.00) - Ölpreise von gestrigen Verlusten etwas erholt

OPEC+ erzielt vorerst keine Einigung über Förderpolitik ab Februar - Goldpreis profitiert weiter von anhaltender Dollar-Schwäche

Die Ölpreise haben sich am Dienstagvormittag mit Aufschlägen präsentiert. Gegen 10.45 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 51,38 Dollar und damit rund 0,6 Prozent mehr als zum gestrigen Schlusskurs bei 51,09 US-Dollar. US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) verteuerte sich noch deutlicher um rund 1,2 Prozent auf 47,96 Dollar.

Am gestrigen Montag waren die Preise zunächst am Vormittag klar gestiegen, bevor sie am Nachmittag deutlich nachgaben. Grund dürfte wohl die schwache Eröffnung an den US-Börsen gewesen sein. Am Markt war von Gewinnmitnahmen an der Wall Street die Rede.

Unterdessen konnten sich die OPEC und seine in der OPEC + zusammengefassten zehn Kooperationspartner nicht über eine weitere gemeinsame Förderpolitik ab Februar einigen. Die sechsstündigen Beratungen am gestrigen Montag endeten ergebnislos. Nun sollen die Gespräche nach Angaben der OPEC am heutigen Dienstag fortgesetzt werden.

Berichten zufolge gab es bei dem Online-Ministertreffen der OPEC+-Länder unterschiedliche Auffassungen rund um eine weitere Ausweitung der Ölförderung. Vor allem Saudi-Arabien warnte vor einer frühzeitigen weiteren Ausweitung der Ölproduktion, während sich Russland für eine solche starkmacht. Der Commerzbank-Rohstoffexperte Carsten Fritsch rechnet trotzdem mit einer Einigung. Laut ihm gilt die Devise: "Keine Einigung wäre die schlechteste aller Lösungen".

Der Preis für OPEC-Öl ist am Montag klar gestiegen. Wie das OPEC-Sekretariat in Wien am Dienstag mitteilte, wurde der Preis mit 51,63 US-Dollar pro Barrel festgelegt. Zuletzt war der Preis am 31. Dezember 2020 bei 50,24 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis präsentierte sich am Dienstag im frühen Handel mit leichten Aufschlägen. Gegen 10.45 Uhr wurde die Feinunze (31,10 Gramm) in London um 1.945,66 Dollar gehandelt (nach 1.941,61 Dollar am Montag). Einerseits profitiert der Goldpreis derzeit von der anhaltenden Schwäche beim US-Dollar.

Laut den Commerzbank-Experten Daniel Briesemann könnte der Preisaufschwung bei Gold aber auch weiter gehen, sollten die Demokraten in der heutigen Stichwahl zum US-Senat im Bundesstaat Georgia beide Sitze gewinnen. Dann könnte nämlich der künftige US-Präsident Joe Biden seine angekündigte expansive Fiskalpolitik leichter durchsetzen.